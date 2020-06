Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mann mit Ochsenziemer angegriffen

Rodenbach (ots)

Ein 50-Jähriger ist am Donnerstagabend von einem Gleichaltrigen angegriffen und verletzt worden.

Der Mann parkte seinen Pkw um 19 Uhr in der Straße Sandhübel, um etwas zu essen. Ein Bekannter, mit dem das Opfer seit längerer Zeit Streit hat, fuhr mit seinem Auto an dieser Stelle vorbei. Er hielt an und ging auf den Geschädigten zu. Der Beschuldigte griff den 50-Jährigen unvermittelt an und schlug ihn mit einem Ochsenziemer mehrfach auf ihn ein. Das Opfer erlitt Verletzungen im Gesicht und am Oberkörper.

Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Dort wurde er ärztlich versorgt und konnte das Krankenhaus nach der Behandlung wieder verlassen.

Weil das Opfer angab, zuvor mit seinem Wagen gefahren zu sein und die Beamten bei ihm Alkoholgeruch feststellten, boten sie ihm einen Atemalkoholtest an. Das Ergebnis: 1,42 Promille. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Fahrzeugschlüssel und sein Führerschein wurden sichergestellt. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen Trunkenheit im Verkehr.

Gegen den Angreifer haben die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. |mhm

