Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Baustellenmaterial beschädigt und gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf -

Auf einem Feldweg nahe der L3290 zwischen Niederklein und Stadtallendorf lagerten in einer Gitterbox verschiedene zur Absicherung und Beschilderung einer Baustelle notwendige Materialien. Am Montag, 03. August, stellten Verantwortliche fest, dass Schilder entnommen, teilweise verbogen und herumgeworfen wurden, mindestens ein Schild fehlt. Außerdem war eine Warnbake mit Fußplatten, welche die Baustelle von dem Feldweg abgrenzt und sichert, umgeworfen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Diebstahl und schließt nicht aus, dass die Tat im Zusammenhang mit dem Bau der A 49 steht. Wer hat vor Montag, 03. August, an der Baustelle ca. 150 Meter entfernt von der Landstraße zwischen Stadtallendorf und Niederklein, verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat dort Personen gesehen und kann sie beschreiben oder gar wiedererkennen? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell