Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Bild-Infos

Download

Langerwehe (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen Einbrecher in ein Bekleidungsgeschäft in einem Gewerbegebiet in Langerwehe ein.

Gegen 03:30 Uhr am Mittwochmorgen wurde die Polizei alarmiert, der Alarmmelder eines Bekleidungsgeschäfts in der Straße "Im Gewerbegebiet" war ausgelöst worden. Unbekannte hatten ein Fenstergitter aufgeflext und anschließend die Scheibe mit Pflastersteinen eingeschlagen. Ob die Täter auch in den Verkaufsraum gelangten und etwas entwendeten oder direkt nach dem Auslösen des Alarms das Tatobjekt verließen, konnte nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen noch nicht geklärt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell