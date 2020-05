Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Helmstadt-Bargen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch bei Koihändler

Helmstadt-Bargen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte brachen offenbar in der Nacht von Montag 17 Uhr auf Dienstag 07:30 Uhr im Ortsteil Flinsbach in die Geschäftsräume eines Koi-Händlers ein. Über die aufgebrochene Hintertür gelangte der oder die Täter in das Anwesen. Entwendet wurde aber nach ersten Erkenntnissen nichts. Der Polizeiposten Waibstadt hat die Ermittlungen übernommen und erhofft sich nun Hinweise aus der Bevölkerung, die sachdienliche Hinweise geben können, oder im relevanten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise nimmt der Polizeiposten Waibstadt unter der Rufnummer 07263/5807 entgegen, oder außerhalb der Bürozeiten das Polizeirevier Sinsheim unter der Rufnummer 07261/690-0.

