Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Osnabrück (ots)

Am späten Montagabend, gegen 23:40 Uhr, befuhr ein 52-Jähriger mit seinem Renault die Wesereschstraße in Richtung Heiligenweg. An der Einmündung zur Straße An der Pauluskirche übersah er die Vorfahrt eines 20-Jährigen in seinem BMW. Der Renault prallte in die Fahrerseite. Beide Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen, der Beifahrer im BMW, ein 21-Jähriger, blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Alle drei Unfallbeteiligten stammen aus Osnabrück. Die beiden Leichtverletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

