POL-OS: Ostercappeln - Jugendliche werfen Stein auf Schiff - Zeugen gesucht

Ostercappeln (ots)

Am Mittellandkanal in Venne haben zwei unbekannte Jugendliche am Freitagnachmittag (3. April), gegen 17:15 Uhr, von einer Brücke einen Klinkerstein auf ein Gütermotorschiff geworfen. Der Stein zerstörte ein Oberlicht. Verletzt wurde niemand. Das zuständige zentrale Kriminalitätskommissariat in Duisburg (NRW) hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr aufgenommen und sucht Zeugen, die die Jugendlichen gesehen haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 0203/2800 erbeten.

Nachfragen von Medienvertretern nimmt die Pressestelle der Polizei Duisburg (NRW) unter 0203/280 1046 entgegen.

