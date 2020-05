Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Mit über 1,5 Promille am Steuer

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwei jungen Frauen fiel am Mittwoch, kurz nach Mitternacht ein Audi auf dem Pendlerparkplatz bei der Anschlussstelle Walldorf auf, da dessen Fahrer beim Aussteigen stark lallte und zudem eine Bierflasche in der Hand hielt. Die beiden Frauen merkten sich das Kennzeichen und verständigten die Polizei. An der Halteranschrift konnte eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Wiesloch den Fahrer antreffen. Bei einer Alkoholüberprüfung zeigte sich, dass der 48-jährige Mann fast 1,6 Promille hatte. Sein Führerschein wurde daraufhin einbehalten und ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

