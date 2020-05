Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brand in einer Speditionswerkstatt -zwei Personen bei Arbeitsunfall verletzt

Mannheim-Wohlgelegen (ots)

Ein Funkenflug bei Trennschleifarbeiten war vermutlich die Ursache für ein Feuer in einer Speditionswerkstatt in der Christian-Friedrich-Schwan-Straße am Dienstagmorgen gegen 10.00 Uhr. Hierbei in Brand geratenes Verpackungsmaterial konnte noch vor dem Eintreffen eines Löschzuges der Feuerwache-Nord durch Firmenmitarbeiter gelöscht werden. Starke Rauchentwicklung machte umfangreiche Belüftungsmaßnahmen durch die Feuerwehr erforderlich. Die anwesenden Notärzte versorgten die beiden Mitarbeiter noch vor Ort. Mit einem Rettungswagen wurden beide wegen des Verdachts einer Rauchgasintoxikation vorsorglich in eine Klinik eingeliefert. Das Ausmaß des Schadens ist derzeit noch unbekannt. Das Werkstattgebäude wurde durch das Feuer nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandermittler des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell