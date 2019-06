Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall aufgrund verunreinigter Fahrbahn

Am Mittwoch, 12. Juni 2019, kam es um 12.43 Uhr an der Ecke Am Dornkamp zur Straße Am Forstgarten zu einem Verkehrsunfall. Eine 51-jährige Fahrradfahrerin aus Cloppenburg stürzte beim Abbiegen in den Dornkamp und verletzte sich leicht am Kopf. Vor Ort stellten die Polizeibeamten einen leichten Ölfilm auf der Fahrbahn fest, der in Verbindung mit der regennassen Straße unfallursächlich gewesen sein könnte. Der Verursacher dieser Ölspur ist bislang unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 12. Juni 2019, kam es um 17.33 Uhr am Industriezubringer zu einem Verkehrsunfall. Eine 32-jährige Pkw-Fahrerin aus Friesoythe wollte mit ihrem Wagen vom Industriezubringer nach links auf die B72 abbiegen. Hierbei übersah sie einen 55-jährigen Pkw-Fahrer aus Höltinghausen, der ihr entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt worden ist. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 20500 Euro.

Garrel - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Am Mittwoch, 12. Juni 2019, kam es um 16.52 Uhr auf der Varrelbuscher Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 71-jährige Pkw-Fahrerin aus Friesoythe wollte mit ihrem Wagen von der Varrelbuscher Straße nach rechts in den Halskamp abbiegen. Hierbei übersah sie einen 48-jährigen Radfahrer aus Garrel, der ihr auf dem Radweg entgegenkam. Durch den Zusammenstoß wurde der Mann leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2650 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 12. Juni 2019, kam es um 18.03 Uhr auf der Vahrener Dorfstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg wollte vom Neuendamm nach links auf die Vahrener Dorfstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen 50-jährigen Pkw-Fahrer aus Cloppenburg, der auf der Vahrener Dorfstraße in Richtung Cloppenburg unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde der 50-jährige leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt.

