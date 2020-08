Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: 2000 Euro Schaden am weißen BMW - Unfallort; Farbe und Kratzer auf der Motorhaube; Auto verkratzt; Jeep Renegade durchsucht; E-Bike gestohlen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf - 2000 Euro Schaden am weißen BMW - Unfallort steht nicht fest

Der Schaden an dem weißen 3´er BMW ist vorne links an der Stoßstange und beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 2000 Euro. Als Unfallorte möglich sind die Röthestraße und der Parkplatz des herkules-Marktes in Kirchhain sowie der tegut-Parkplatz im Kaufpark in Wehrda. nach den Spuren kam es wahrscheinlich bei einem Ein- oder Auspark- oder sonstigem Rangiermanöver zu der Kollision. Die Unfallzeit liegt zwischen 10.30 Uhr am Samstag und 10.15 Uhr am Montag, 03. August, wobei der Einkaufstag und damit der vermutliche Unfalltag der Samstag war. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Marburg - Farbe und Kratzer auf der Motorhaube

In der Nacht zum Samstag, 01. August, um 03.30 Uhr, war die Motorhaube des schwarzen VW Polo verkratzt und mit weißer Farbe beschmiert. Die Fahrerin hatte das Auto erst um 01.30 Uhr im Steinweg in der Nähe eines Gastronomiebetriebs abgestellt. Der Schaden beträgt mindestens 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Auto verkratzt

Bereits zwischen Donnerstag, 16. Juli und Mittwoch, 29. Juli, entstand an einem grauen VW Polo durch mutwilliges Verkratzen der Motorhaube und des linken Kotflügels ein Schaden von mindestens 1200 Euro. Das Auto stand in dieser Zeit auf einem Parkplatz vor dem Anwesen Auf der Weide 6. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Sachbeschädigung im Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Oberweimar - Jeep Renegade durchsucht

Bis auf eine bereits angebrochene Schachtel Zigaretten fand der Täter wohl nichts Stehlenswertes in dem grauen Jeep Renegade. Der Wagen war offensichtlich durchsucht, der Inhalt des Handschuhfachs lag im Fahrzeug. Wie der mutmaßliche Dieb ins Auto kam, steht nicht fest. Das Auto parkte auf dem Grundstück eines Anwesens in der Straße Erlengrund. Wer hat zur Tatzeit zwischen 15 Uhr am Sonntag und 05.45 Uhr am Montag, 03. August entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Bad Endbach - E-Bike gestohlen

Vom Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Straße Am Bewegungsbad stahl ein Dieb am Montag, 03. August, zwischen 10.05 und 10.20 Uhr ein graues Giant Lefree Pedelec. Als der Besitzer vom Einkauf zurückkehrte war sein E-Bike samt dem sichernden Schloss verschwunden. Das Rad hat noch einen Wert von mehreren Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

