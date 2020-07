Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Mehrere Einbrüche in Schrebergartensiedlung (27.07.2020 - 28.07.2020)

Tuttlingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu mehreren Einbrüchen in der Schrebergartensiedlung am Vogelsangweg, die unbekannte Täter im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagvormittag verübten. Die Tatverdächtigen öffneten hierbei gewaltsam verschlossene Türen, Fenster oder Vorhängeschlösser an Gartenlauben oder Geräteschuppen, die sie vermutlich in Diebstahlsabsicht durchsuchten. In einer Gartenlaube wurden Lebensmittel gestohlen und nach bisherigen Erkenntnissen an Ort und Stelle konsumiert.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell