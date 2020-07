Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil/Landkreis Rottweil) Fahrradunfall mit Pedelec (29.07.2020)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Radler hat sich am Mittwoch gegen 12 Uhr in der Niedereschacher Straße ereignet. Der 55-jährige Pedelec-Fahrer befuhr die abschüssige Straße und stürzte aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve. Hierbei zog er sich schwerere Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An seinem neuwertigen Pedelec entstand Sachschaden.

