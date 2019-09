Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Laternenköpfe entwendet

Heiden (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 15.30 Uhr, und Samstag, 08.40 Uhr, demontierten Diebe zwei auf einer privaten Grundstücksmauer an der Römerseestraße befestigte antike Laternenköpfe. Der Wert der Beute wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

