Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/Landkreis Konstanz) Kollision zweier Autos auf Autobahn (28.07.2020)

Singen (ots)

Rund 10.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 16.30 Uhr in der Ausfahrt der A 81 auf die A 98/B 33 entstanden. Ein 58-jähriger Fahrer eines Fiat fuhr auf der rechten Fahrspur in Richtung Konstanz, als ein 55-jähriger BMW-Fahrer auf der linken Spur die Ausfahrt verlassen wollte. Beim Fahrstreifenwechsel des 58-Jährigen auf die linke Fahrspur kollidierten die Fahrzeuge. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Rückfragen bitte an:

Schweigler / Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell