Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg -Einbruch in Geräteschuppen

Papenburg (ots)

Am vergangenen Wochenende zwischen Freitag, 16:45 Uhr, und Montag, 08:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Geräteschuppen an der Russellstraße in Papenburg ein. Hier entwendet sie unter anderem Werkzeug. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg, Tel. 04961/9260 zu melden.

