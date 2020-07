Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - 82-jährige Frau bei Unfall leicht verletzt

Nordhorn (ots)

Am vergangenen Freitag ist es gegen 06.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und dem unbekannten Fahrer eines E-Scooters gekommen. Die 82-jährige Frau wurde dabei leicht verletzt.

Die Radfahrerin war mit ihrem E-Bike auf dem Radweg des Nordhorn-Almelo-Kanals unterwegs und wollte rechtsseitig in die Unterführung des Frensdorfer-Rings abbiegen. Hierbei kam ihr ein Mann auf einem E-Scooter entgegen. Dieser geriet in Schräglage und stieß seitlich mit der Radfahrerin zusammen. Beide Beteiligten stürzten anschließend zu Boden. Trotz Aufforderung des Begleiters der Verletzten entfernte sich der Fahrer des E-Scooters von der Unfallstelle. Die Frau wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer des E-Scooters war ca. 40-50 Jahre alt und ca. 180-190 cm groß. Er trug dunkle Bekleidung.

Der unbekannte Fahrer des E-Scooters sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 in Verbindung zu setzen.

