Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Tödlicher Arbeitsunfall auf Großbaustelle

Lingen (ots)

Am Dienstagmorgen ist es auf einem großen Baustellengelände an der Bernd-Rosemeyer-Straße zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Ein 22-jähriger Bauarbeiter aus dem nördlichen Emsland ist dabei ums Leben gekommen. Ein weiterer Handwerker wurde mit schweren aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Bei Betonarbeiten verlor ein gesondert abgestützter Lkw, der über einen sogenannten "Rüssel" Beton in das Obergeschoss pumpte, den Halt. Der matschige Untergrund hatte unvermittelt nachgegeben. Der 22-Jährige wurde auf dem Dach des Gebäudes von dem herabstürzenden Rüssel erfasst und tödlich getroffen. Sein 28-jähriger Kollege aus Westoverledingen verfing sich mit dem Bein in einer Lenkschlaufe und wurde dabei schwer verletzt. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, wird aktuell ermittelt. Neben der Polizei haben auch Gewerbeaufsicht und Berufsgenossenschaft ihre Arbeit aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell