Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Pkw-Fahrer bedrängt

Papenburg (ots)

Am Montag gegen 13:30 Uhr kam es zu einem Unfall auf dem Parkplatz eines Sonderpostenmarktes am "alten Schulweg" in Papenburg. Hier soll ein bislang unbekannter Fahrer einen anderen Fahrer derart bedrängt haben, dass dieser ausweichen musste und hierbei mit einer Leitplanke kollidierte. Der drängelnde Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem Verursacher Fahrzeug soll es sich um einen silbernen VW Kleinwagen mit einem polnischen Kennzeichen (SZ ...) handeln. Es entstand ein Schaden von circa 300 Euro. Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Polizei Papenburg weiterzugeben, Tel. 04961/9260.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell