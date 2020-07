Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Fahrrad gefunden

Lingen (ots)

In einem Waldgebiet an der Straße Flemings Tannen in Lingen wurde am 29. Juni ein herrenloses Damenfahrrad gefunden. Es handelt sich um ein blaues Fahrrad der Marke Gazelle. Zudem hing an dem Fahrrad ein Jutebeutel samt Inhalt. Sachdienliche Hinweise zum Eigentümer des Fahrrades bzw. der oder die Eigentümer/in werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen, Tel. 0591/870, zu melden.

