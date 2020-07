Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Zwei Tatverdächtige nach räuberischem Diebstahl in Untersuchungshaft +++

Oldenburg (ots)

In einem Elektronik-Fachmarkt am Posthalterweg kam es am vergangenen Samstag zu einem räuberischen Diebstahl. Der Schilderung eines Ladendetektivs zufolge hatten sich um 16.49 Uhr zwei Kunden im Geschäft aufgehalten und mehrere Smartphones aus den Regalen genommen. In einer anderen Abteilung habe der Detektiv kurz darauf beobachten können, wie die beiden Männer die Packungen mit den Smartphones in eine mitgebrachte Tasche legten. Daraufhin seien die beiden mutmaßlichen Diebe in Richtung Ausgang gegangen. Dort habe sich der 51-Jährige Mitarbeiter den beiden schließlich in den Weg gestellt und sie aufgefordert, ihn in das Büro begleiten. Einer der beiden Tatverdächtigen habe das Geschäft jedoch fluchtartig verlassen. Dem Detektiv gelang es, den Begleiter festzuhalten, wobei es zu einer Rangelei gekommen sei, bei der sich der 51-Jährige leicht verletzte.

Den flüchtigen mutmaßlichen Mittäter konnten Polizeibeamte auf der Anfahrt zum Einsatzort in der Nähe aufgreifen. Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 26 und 30 Jahren wurden noch am Sonntag einem Richter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwalt Oldenburg Untersuchungshaftbefehl.

