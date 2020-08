Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Kirchliche Spendenbox aufgebrochen - Spenden gestohlen; Versuchter Autodiebstahl? - Hinweise nach verdächtiger Beobachtung erbeten; Taschendieb im Lidl-Markt; Graffiti;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Mardorf - Kirchliche Spendenbox aufgebrochen - Spenden gestohlen

In der Sankt Hubertus Kirche in Mardorf beschädigte ein Dieb eine besondere Spendenbox und stahl den Inhalt. Die Box stellt eine aus Buntglas mit Bleieinfassungen hergestellte Nachbildung der Kirche da. Die Spenden dienen dann auch der Erhaltung der Kirche. Um an das Spendengeld in derzeit nur schätzbarer Höhe zu kommen, schlug der Dieb ein Teil des Dachelementes ein. Die Kirche ist tagsüber geöffnet. Bislang ergaben sich keine Täterhinweise. Die Tatzeit liegt zwischen den beiden Sonntagen am 26. Juli und 02. August. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Weimar - Versuchter Autodiebstahl? - Hinweise nach verdächtiger Beobachtung erbeten

Als das Licht in einem Haus anging, machte sich die Person sofort davon und stieg in einen weißen Lieferwagen, der dann nach Wenkbach wegfuhr. Zeugen hatten zuvor gesehen, wie der Mann auf ein Auto zuging und versuchte die Beifahrertür zu öffnen. Der Vorfall war in der Nacht zum Donnerstag, 06. August, um 04.20 Uhr in der Gießener Straße. Der offenbar geflüchtete Mann war ca. 25 bis 30 Jahre alt und schlank, Er hatte einen Vollbart und trug eine Basecap. Eine weitere Beschreibung des etwa abseits auf der Hauptstraße stehenden weißen Lieferwagen gibt es nicht. Wem ist dieses Auto in der Nacht noch aufgefallen? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Taschendieb im Lidl-Markt

Am Mittwoch, 05. August, wurde eine Marburgerin im Lidl-Markt Opfer eines Taschendiebs. Der Täter griff vom Opfer völlig unbemerkt in die Handtasche und stahl ein Schlüsselmäppchen und Bargeld. Die Tat war zwischen 11.30 und 12 Uhr. Wem ist zu dieser Zeit jemand aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Graffiti

Von 18 Uhr am Dienstag bis 19.30 Uhr am Mittwoch, 05. August, kam es in der Biegenstraße zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. unbekannte beschmierten die Hauswand eines Bürogebäudes. Der Schaden beträgt vermutlich mehrere Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell