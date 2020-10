Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Geldern (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am Donnerstagnachmittag, 22.10.2020, im Ortsteil Veert gekommen. Die Besitzerin hatte ihren roten Daihatsu am Morgen auf dem Parkplatz eines Elektrotechnikunternehmens auf der Martinistraße abgestellt. Als sie gegen 17.00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie frische Unfallspuren am vorderen rechten Kotflügel fest. Vom Verursacher fehlte jede Spur. Eine andere Zeugin hatte das Fahrzeug um 14.00 Uhr noch unbeschädigt vorgefunden, so dass die Tatzeit dahingehend eingegrenzt werden kann. Die Polizei Geldern, Telefon 02831-1250, sucht jetzt Zeugen. (SI)

