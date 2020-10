Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Ostlandwehr

Rollerfahrer ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs

Coesfeld (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüften Polizisten am Freitag (16.10.) um kurz nach 22 Uhr einen Motorrollerfahrer. Der 17-jährige Jugendliche gab bei seiner Überprüfung an, Veränderungen am Roller vorgenommen zu haben, so dass der Roller schneller als die für ihn erlaubten 25 km/h fahre. Somit war der Jugendliche nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

