Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Nackt im Wald unterwegs

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Ein Spaziergänger begegnete am Donnerstag (30. Juli), gegen 20.50 Uhr, in einem Waldstück an der Straße Buscherbahn einem unbekannten Mann, der komplett unbekleidet war. Der Nackte war etwa 42-43 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter groß, hatte eine Glatze und trug eine Brille sowie eine schwarze Armbanduhr. Wer hat den Mann noch gesehen oder kann Angaben zu seiner Identität machen? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0.

