Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zigarettenautomat abmontiert und entwendet

Erkelenz-Katzem (ots)

Unbekannte Täter montierten am Donnerstag (30. Juli), gegen 4 Uhr, gewaltsam einen Zigarettenautomaten von einer Hauswand an der Straße In Katzem. Der Automat wurde komplett entwendet. Anwohner hörten Geräusche sowie einen Pkw mit lautem Auspuffgeräusch, der sich kurz darauf entfernte. In Schwanenberg war es in derselben Nacht, gegen 2.30 Uhr zu einem versuchten Automatendiebstahl gekommen. (Wir berichteten mit PB Nr. 212 von Donnerstag, 30. Juli) Hier wurde der Automat von der Wand gehebelt und zurückgelassen, nachdem Anwohner auf die Tat aufmerksam geworden waren.

Wer hat Beobachtungen im Zusammenhang mit den Taten gemacht? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

