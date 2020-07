Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brandstiftung in der Teverner Heide/ Polizei sucht Zeugen

Geilenkirchen-Teveren (ots)

Am 30. Juli (Donnerstag), gegen 16.50 Uhr, wurden mehrere Feuer in der Teverner Heide festgestellt. An drei Stellen in der Nähe des Parkplatzes Grotenrath brannte der Bodenbewuchs. Die Flammen konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Gegen 19.10 Uhr wurde die Feuerwehr abermals zur Tevernener Heide gerufen. Diesmal brannten etwa 800 Quadratmeter Heideland. Auch dieses Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

Aufgrund der Vielzahl der Brände geht die Polizei von Brandstiftung aus.

Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit den Bränden in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell