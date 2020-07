Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Aufbrüche von Schuppen und Container

Geilenkirchen-Beeck/Porselen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (30. Juli) brachen Unbekannte an der Prof.-Schröder-Straße eine Scheune sowie einen Baucontainer auf. Sie stahlen daraus nach ersten Erkenntnissen unter anderem Schrott und Werkzeuge. In Prummern wurde in derselben Nacht ein Schuppen an der Straße Pastoratsweg aufgebrochen. Ob daraus etwas entwendet wurde, wird noch ermittelt.

