Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Radlader entwendet

Selfkant-Süsterseel (ots)

Unbekannte Täter stahlen zwischen 00 Uhr am Freitag, 24. Juli und 22 Uhr am Donnerstag, 30. Juli, einen Radlader der Marke Kramer von einem Grundstück an der Straße Am Gatter.

