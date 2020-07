Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter Diebstahl eines Zigarettenautomaten

Erkelenz-Schwanenberg-Katzem (ots)

Anwohner hörten am Donnerstag (30. Juli), gegen 2.30 Uhr, laute Geräusche von der Kreuzung Buscherbahn/Lindches Weg in Schwanenberg. Als sie nach dem Rechten sahen, bemerkten sie zwei Personen, die neben einem Zigarettenautomaten saßen, der auf dem Boden lag. Daraufhin verständigten sie die Polizei. Die Täter flüchteten zu Fuß in Richtung Landstraße 19 und konnten auch bei einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht angetroffen werden. Die Beamten stellten fest, dass der Automat von der Wand gehebelt wurde und durch den Aufprall beschädigt wurde. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Die Täter waren männlich und dunkel gekleidet. Weitere Zeugen der Tat werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell