Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Staubsaugautomat aufgebrochen

Übach-Palenberg-Boscheln (ots)

Zeugen bemerkten am Freitag, 30. Juli, gegen 00.15 Uhr, zwei bis drei Personen auf dem Gelände einer Waschstraße an der Roermonder Straße. Diese versuchten offenbar, einen Staubsaugautomaten aufzubrechen und lösten dabei die Alarmanlage aus. Daraufhin flüchteten sie zu Fuß in Richtung Herzogenrath. Es gelang ihnen nicht, den Automaten aufzubrechen. Die Ermittlungen dauern an.

