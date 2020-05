Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0497 Am Dienstag (12.5.) wurde ein Radfahrer bei einem Unfall verletzt. Der Verursacher flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 7.10 Uhr befuhr der 51-jährige Radfahrer die Brandisstraße in Richtung Norden. Als er die Einmündung zur Straße Am Heisterbach überqueren wollte, kam ein Auto aus der Straße Am Heisterbach gefahren und wollte auf die Brandisstraße einbiegen. Der Radfahrer musste eine Vollbremsung machen, stürzte auf die Straße und verletzte sich leicht. Das Auto, vermutlich ein grüner Kleinwagen, flüchtete.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeiwache Hörde unter 0231-132-1421.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Gunnar Wortmann

Telefon: 0231/132-1028

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell