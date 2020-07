Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruchsdiebstahl und Sachbeschädigung

Übach-Palenberg-Marienberg (ots)

Drei männliche Personen hebelten die Haustür eines Mehrfamilienhauses an der Straße In der Schley auf. Anschließend stahlen sie einen im Hausflur abgestellten Backofen. Vor dem Haus schlugen sie mit dem Backofen gegen die Mauer an der Einfahrt, so dass diese beschädigt wurde. Sie ließen den Backofen zurück und flüchteten zu Fuß. Die Tat wurde am Freitag, 31. Juli, zwischen 00.50 Uhr und 01 Uhr begangen. Einer der Täter verletzte sich bei der Tat, so dass die Spurensicherung der Polizei Blutspuren fand und nun untersucht. Die Ermittlungen dauern an.

