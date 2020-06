Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Graffiti; Schlägerei am Bahnhof; Schaden durch Dachkletterer; Betrunken am Steuer; Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Graffiti

Jeweils politisch motiviert aber offenbar mit verschiedenen Hintergründen kam es in Marburg zu mehreren Farbschmierereien. Betroffen war davon zwischen dem 01. und 10. Juni zumindest in zwei Fällen der Rotenberg. Dort sprühten Unbekannte Parolen gegen die Bundeskanzlerin auf eine Sitzbank und an die Bushaltestelle und verursachten allein einen Sachschaden von mindestens 1500 Euro. Weitere Farbschmierereien ereigneten sich in der Nacht zum Freitag, 26. Juni in der Marburger Innenstadt und zogen sich vom Hauptbahnhof über den Erlenring bis in die Universitätsstraße. Betroffen waren Brücken und Gebäudefassaden oder auch z.B. sogenannte "Big-Packs" mit Baumaterialien. Die aufgesprühten Parolen bezogen sich auf Vorfälle in der Türkei sowie auf den Klimawandel und den geplanten Bau der A49. Nach ersten Hinweises fahndete die Polizei erfolglos nach drei mit schwarzen Kapuzenpullis bekleideten Personen. Wer hat das Herstellen der Graffiti beobachtet? Wem sind die Personen mit Kapuzenpullis und vermutlich Spraydosen aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Neustadt - Schlägerei am Bahnhof

In der Nacht zum Freitag, 26. Juni, kam es gegen 01 Uhr am Bahnhof in Neustadt zu einer Auseinandersetzung zwischen mindestens drei Personen. Im Zuge der Streitereien erlitten alle drei blutende Verletzungen und es ging eine Scheibe des Bahnhofsgebäudes zu Bruch. Einen Verletzten traf die Polizei noch am Bahnhof an, die beiden anderen fand sie während der Fahndung. Die Männer im Alter zwischen 26 und 29 Jahren standen unter Alkoholeinfluss. Sie waren aggressiv und unkooperativ und eine Verständigung war selbst in drei Sprachen nicht möglich, sodass sich weder Tat- noch Handlungsabläufe klären ließen. Nach einer Erstversorgung brachten Rettungswagen zwei der Verletzten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Wallau - Schaden durch Dachkletterer

Was der oder die Personen auf dem Dach der Mittelpunktschule Wallau in der Hallenbadstraße wollten, ist rein spekulativ. Fest steht allerdings, dass durch die Kletterei ein Schaden von mindestens 1200 Euro entstand. Das Ganze passierte von Mittwoch auf Donnerstag, 25. Juni, zwischen 21 und 07 Uhr. Beim Klettern vom Vordach übers Schul- auf das Sporthallendach kam es an der Leiter zum Sporthallendach zu einem Schaden am Blitzableiter und an Metallfassungen an der Leiter. Die Polizei Biedenkopf hat die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Michelbach - Betrunken am Steuer

Eine Zeugin beobachtete am Donnerstag, 25. Juni, gegen 18.30 Uhr, ein Einparkmanöver eines beschädigten schwarzen Autos und eine aussteigende, scheinbar alkoholisierte Frau. Die Zeugin informierte sofort die Polizei. Es stellte sich heraus, dass die Fahrerin tatsächlich deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ihr Alkotest zeigte über 2,8 Promille. Am Auto war ein erheblicher Frontschaden. Nach den ersten Ermittlungen kam die Frau auf dem Weg von Michelbach Nord durch die Sterzhäuser Straße am Verkehrskreise zur Kreisstraße 79 von der Straße ab und kollidierte mit den Leitplanken. An zwei Pfosten und insgesamt drei Feldern der Schutzplanke waren Schäden feststellbar. Aufgrund des Vergleichs der Schäden vermutet die Polizei derzeit noch einen weiteren noch unbekannten Unfallort. Die Ermittlungen dazu dauern an. Die Polizei stellte den Führerschein der Fahrerin sowie deren Autoschlüssel sicher und veranlasste dazu die notwendige Blutprobe.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Stadtallendorf - Tatort: Chemnitzer Straße - Roter Hyundai angefahren

Die Polizei Stadtallendorf bittet um Hinweise zu einer Unfallflucht. Unfallort war vor dem Anwesen Chemnitzer Straße 26. Der dort geparkte rote Hyundai wurde zwischen 15.40 Uhr am Donnerstag und 07.20 Uhr am Freitag, 26. Juni, von einem unbekannten Fahrzeug an der Fahrertür beschädigt. Der Schaden beträgt mindestens 400 Euro. Anhaltspunkte, die einen Rückschluss auf das verursachende Fahrzeug zuließen, ergaben sich bislang nicht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Lahntal-Göttingen - Golf Cabriolet beschädigt Anhänger

Wer hat am Donnerstag, 25. Juni, um etwa 18.15 Uhr den Unfall auf der Tankstelle an der Biedenkopfer Straße in Göttingen gesehen. Der Fahrer oder die Fahrerin eines schwarzen VW Golf Cabriolets setzte nach dem Tanken zurück und stieß dabei offenbar gegen einen nagelneuen Anhänger. Ohne sich um die Regulierung des entstandenen geringen Schadens zu kümmern, setzte der Golf seine Fahrt fort. Wer hat das Manöver beobachtet? Wer kann Angaben zum Fahrer oder der Fahrerin des VW machen?

Hachborn - Mauer um- und dann zwei Mal weggefahren

Erst beschädigte die Fahrerin mit ihrem weißen Mercedes beim Verlassen des Parkplatzes in der Straße In der Struth eine Mauer zu einem Grundstück und fuhr sofort weiter. Dann kehrte die Frau zurück, blieb, ohne auszusteigen, eine gute Minute am Unfallort, um dann doch weiterzufahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der weiße Mercedes müsste rechtsseitig beschädigt sein. Die Mauer brach mittig durch und fiel teilweise um. Der Unfall ereignete sich am Dienstag, 23. Juni, um 12.45 Uhr. Wo steht seit dieser Zeit ein frisch unfallbeschädigter weißer Mercedes mit vermutlich deutlichem Schaden auf der Beifahrerseite? Wer hat den Unfall gesehen?

Hinweise zu diesen beiden Unfallfluchten bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

