Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Terrassentüre mit Stein eingeworfen

Rösrath (ots)

Als die Bewohner des Einfamilienhauses am Nachmittag nach Hause gekommen sind, fanden sie einen Stein im Wohnzimmer vor.

Diebe hatten am Mittwoch (27.11.), zwischen 15:40 Uhr und 17:45 Uhr die Scheibe der Terrassentür des Hauses an der Gerhart-Hauptmann-Straße mit dem Stein eingeworfen. Sie versuchten so den Schließmechanismus zu überwinden.

Doch die Geschädigten hatten die Türe zusätzlich sichern lassen. Ein Öffnen war den Tätern daher nicht möglich. So zogen sie unverrichteter Dinge wieder ab.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei RheinBerg unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegen. (gb)

