POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariates Vechta vom 31.01/01.02.2020

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am 31.01.2020, in Zeit von 09:40 Uhr - 10:10 Uhr, wollte ein roter KIA Kleinwagen in Vechta, Kolpingstraße/hinter der ehemaligen Schule "Haus der Landwirtschaft", wenden. Beim Rückwärtsfahren stieß der rote PKW KIA gegen einen geparkten, silberfarbenden PKW AUDI. Am PKW Audi entstand Sachschaden. Der Fahrer vom roten PKW KIA entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen sollten sich bei der Polizei Vechta, Tel.: 04441/9430, melden.

Verkehrsunfall in Bakum Am Fr., 31.01.2020, gg .15.25 h befuhr eine 32-jährige aus Aurich mit ihrem Pkw die Darener Straße in Bakum in Rtg. Ortsausgang/VEC. Da sie dann nach rechts abbiegen wollte, setzte sie den rechten Blinker. Im nächsten Augenblick stellte sie fest, dass die Sütholter Straße die falsche Straße zum Abbiegen war und wollte nun geradeaus weiterfahren. Ein 59-jähriger aus Bakum, der zunächst mit seinem Pkw in der Sütholter Straße gestanden hatte, ging davon aus, dass die 32-jährige auch abbiegt und bog seinerseits auf die Darener Straße in Rtg. Ortsmitte auf. Es kam dann zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei dem ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 3000,- Euro entstand. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta -04441/9430- in Verbindung zu setzen.

Lohne - Diebstahl eines Sattelaufliegers -

In der Nacht vom 31.01./01.02.2020 (Fr./Sa.) kam es in Lohne, Parkplatz Motorpark, Von-Siemens-Str. 1, zu einem Diebstahl eines vollbeladenen Sattelaufliegers. Der Auflieger, der mit einer polnischen Zulassung versehen war, wurde von der Zugmaschine abgekoppelt und entwendet. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von ca. 200000 Euro. Zeugen, die in der Nacht auf dem Parkplatz verdächtige Personen festgestellt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei (04441-9430) in Verbindung zu setzen.

