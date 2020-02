Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 01.02.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe/ Edewechterdamm - Verkehrsunfall mit schwer verletzten Personen Am 31.01.2020, gegen 20:30 Uhr kam es auf der Bundessstraße 401 in Edewechterdamm zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Die 29-jährige Pkw-Fahrerin aus Edewecht befuhr die B401 in Fahrtrichtung Oldenburg und beabsichtigte nach links in eine Grundstückszufahrt abzubiegen. Hierzu musste sie verkehrsbedingt auf der Fahrbahn halten. Die nachfolgende 25-Jährige aus dem Saterland übersah diesen Vorgang und fuhr auf den Pkw der Edewechterin auf. Dadurch wurde der Pkw in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte mit dem Pkw einer 21-Jährigen aus Rhede. Bei dem Verkehrsunfall wurde die 29-jährige Edewechterin in ihrem Pkw eingeklemmt und musste durch die Freiwillige Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Sie und ihr 26-jähriger Beifahrer aus Friesoythe wurden schwer verletzt. Die 21-jährige Pkw-Fahrerin aus Rhede wurde leicht verletzt. Ihr 27-jähriger Beifahrer, auch aus Rhede, wurde dabei schwer verletzt. Die 25-jährige aus dem Saterland erlitt selber leichte Verletzungen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 9000 EUR. Die Fahrbahn musste für die Zeit der Unfallaufnahme durch die Straßenmeisterei Friesoythe voll gesperrt werden. Insgesamt waren eine erhebliche Anzahl an Rettungswagen sowie ein Notarzt für die medizinische Versorgung der Unfallbeteiligten eingesetzt. Die freiwilligen Feuerwehren Friesoythe und Altenoythe waren mit mehreren Fahrzeugen und Kameraden vor Ort. Zur Betreuung der Unfallbeteiligten und Zeugen waren Mitarbeiter der psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) des DRK an der Unfallstelle.

