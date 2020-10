Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze- Einbrüche in Gartenlauben

Weeze (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag, 22.10.2020, in die Gartenlaube eines Mehrfamilienhauses auf der Königsberger Straße eingebrochen. Sie erbeuteten ein Pedelec sowie diverse Gartengeräte. Der Hund eines Anwohners hatte gegen 04.00 Uhr angeschlagen, sich aber nichts dabei gedacht. In der gleichen Nacht stahlen offenbar die gleichen Verdächtigen aus einem Carport eines Hauses auf der Stettiner Straße zunächst zwei Mountainbikes, die der Eigentümer jedoch morgens nach Tatentdeckung außerhalb seines Grundstücks wiederfand. Die Kripo Goch, Telefon 02823-1080, geht davon aus, dass die Täter gestört worden sind, und sucht dementsprechend Zeugen. (SI)

