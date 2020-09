Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200911 - 0929 Frankfurt-Ostend: Widerstand gegen Polizeibeamte

Frankfurt (ots)

(wie) Am Mittwoch, 9. September 2020, kam es gegen 21:45 Uhr zu einem Widerstand gegen zwei Polizeibeamte in der Hanauer Landstraße.

Gegen 21:45 Uhr bemerkten die Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Hanauer Landstraße eine im Treppenhaus schreiende, fremde, männliche Person. Weil diese Person die Anwohner bereits sehr aggressiv anging, riefen sie die Polizei. Die Polizei traf den mutmaßlichen Randalierer, einen 50-jährigen Mann, vor dem Haus an. Als die Streife den augenscheinlich Alkoholisierten kontrollieren wollte, schlug dieser unvermittelt mit der Faust in Richtung eines Polizeibeamten, der dem Schlag ausweichen konnte. Die Streife fixierte den Mann am Boden und kontrollierte ihn. Da der Mann sich daraufhin nicht mehr ansprechbar zeigte, wurden Rettungskräfte hinzugezogen, die ihn vorsorglich ins Krankenhaus verbrachten. Die polizeilichen Maßnahmen waren damit beendet. Kaum im Krankenhaus angekommen, zeigte sich der Mann wieder munter und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Polizeibeamten sind nicht verletzt worden. Eine Strafanzeige gegen den 50-Jährigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wurde aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell