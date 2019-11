Polizei Braunschweig

POL-BS: Mann entdeckt sein entwendetes E-Bike auf einer Verkaufsplattform im Internet - zwei Fahrraddiebe gefasst

Braunschweig (ots)

05.11.2019, 16.06 Uhr Braunschweig, Hansestraße

Zu einer ungewöhnlichen Festnahme zweier Fahrraddiebe kam es am Dienstagnachmittag.

Einem 57-jährigen Mann war vor Wochen sein E-Bike in Wendeburg entwendet worden. Dieses hatte der Mann nicht bei der Polizei angezeigt. Über eine Verkaufsplattform im Internet entdeckte er schließlich ein baugleiches E-Bike, welches zum Verkauf angeboten wurde, so dass er hier sein gestohlenes Gefährt vermutete.

Als am Dienstagnachmittag der der 17-jährige angebliche Verkäufer mit einem 19-jährigen Begleiter verabredungsgemäß auf dem Parkplatz eines Möbelhauses an der Hansestraße mit dem Rad erschien, sprach ihn der Mann auf den Diebstahl an. Der junge Tatverdächtige und sein Bekannter versuchten daraufhin zu fliehen. Sie wurden jedoch von den Begleitern des Eigentümers des E-Bikes bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

In einer ersten Einlassung stritten die beiden Beschuldigten den Diebstahl ab. Beide müssen nun mit Strafverfahren wegen Diebstahl beziehungsweise Hehlerei rechnen.

