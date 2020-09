Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200910 - 0926 Frankfurt-Eckenheim: In Praxis eingedrungen - Zeugenaufruf!

Frankfurt (ots)

(fue) Einem Dieb gelang es auf bisher unbekannte Weise am Dienstag, den 8. September 2020, gegen 13.30 Uhr, in die Räumlichkeiten einer Praxis in der Eckenheimer Landstraße einzudringen.

Der Dieb begab sich in die Küche und entwendete dort aus der abgestellten Handtasche einer Mitarbeiterin ein Portemonnaie der Marke Guess, in dem sich neben Bargeld noch der Führerschein, der Personalausweis, der Fahrzeugschein, die Krankenkassenkarte sowie zwei EC-Karten befanden.

Eine Zeugin, die den Täter beim Verlassen der Praxis sehen konnte, beschreibt diesen wie folgt:

Männlich, 28-35 Jahre alt und etwa 180 cm groß. Schlanke Statur, Glatze, große Nase und dunkle Augen. Mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Trug einen Nase- Mundschutz und führte eine schwarze Sporttasche mit sich.

Die Frankfurter Polizei ermittelt nun in der Sache und bittet weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben zum mutmaßlichen Dieb machen können, sich telefonisch unter der 069/755-11200 oder auf jeder anderen Dienststelle zu melden.

