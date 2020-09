Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200910 - 0923 Frankfurt-Hausen: Sicherstellung von Betäubungsmitteln

Frankfurt (ots)

(fue) Der Hausmeister eines Anwesens in der Langweidenstraße verständigte am Mittwoch, den 9. September 2020, gegen 15.30 Uhr, die Polizei. Aufgrund eines Wasserschadens hatte man einen Keller öffnen müssen und dort einen verdächtigen Fund gemacht.

Wie sich dann herausstellte, handelte es sich bei dem Fund um 10 Pakete Haschisch mit einem Gesamtgewicht von 10,65 kg, 135 Gramm Marihuana in zwei Tüten sowie 235 Gramm Kokain, verpackt in 14 Tüten. Bei dem besagten Kellerraum handelte es sich um einen nicht zugewiesenen Hauswirtschaftsraum, der mittels eines neu installierten Schlosses gesichert war. Bei der Durchsuchung des Raumes ergaben sich Hinweise auf einen ehemaligen Hausbewohner, der mittlerweile in den Stadtteil Rödelheim verzogen ist. Zwar konnten bei einer danach durchgeführten Wohnungsdurchsuchung in Rödelheim geringe Mengen an Marihuana sowie Amphetamin aufgefunden werden, jedoch fanden sich keine weiteren Hinweise, die den Verdacht untermauert hätten.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

