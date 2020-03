Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Müllheim: Einbruch in Bäckerei - Mutmaßliche Täter festgenommen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 19.03.2020, auf Freitag, 20.03.2020, wurden ein Jugendlicher und ein Heranwachsender bei einem mutmaßlichen Einbruch in eine Bäckerei am Müllheimer Bahnhof erwischt. Nach derzeitigen Kenntnisstand sollen sich die 17- und 19-jährigen Herren über das Aufdrücken eines Fensters Zutritt zur Bäckerei verschafft haben. Die Polizei wurde um 00:37 Uhr durch eine Sicherheitsfirma über eine Alarmauslösung informiert und konnte die beiden Beschuldigten in der Bäckerei feststellen. Sie ließen sich widerstandlos festnehmen. Der Diebstahlsschaden liegt nach derzeitigen Informationen im dreistelligen Eurobereich. Ob die mutmaßlichen Täter auch für weitere Backerei-Einbrüche verantwortlich sind wird derzeit ermittelt.

