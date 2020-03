Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wyhl am Kaiserstuhl: Wohnhausvollbrand

Freiburg (ots)

Am Nachmittag des Donnerstages, 19.03.2020, brannte ein Wohnhaus in der Heerstraße in Wyhl. Der Grund des Brandes ist derzeit noch nicht geklärt, er könnte von einem Schwedenofen ausgegangen sein. Die FFW Wyhl war bis in den späten Abend mit Löscharbeiten beschäftigt. Ebenso war die FFW Endingen vor Ort. Der Schaden am Wohnhaus wird auf eine hohe 5-stellige Summe geschätzt. Der kleine Altbau bleibt bis auf Weiteres unbewohnbar. Der Hausbesitzer wurde mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt.

Medienrückfragen bitte an:

Robert Holderied

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761 / 882-1022

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell