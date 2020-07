Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Beim Rückwärtsfahren Pedelec übersehen

Karlsruhe (ots)

Ein leicht verletzter Pedelec-Fahrer sowie ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3.000 Euro ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalles, der sich am Montagnachmittag in der Karlsruher Oststadt ereignete.

Ein 45-jähriger VW-Fahrer war gegen 13:50 Uhr auf der Essenweinstraße in Richtung Georg-Friedrich-Straße unterwegs. Nachdem der Mann zum Wenden in eine Hofeinfahrt eingefahren war, übersah er beim anschließenden Rückwärtsfahren auf die Fahrbahn vermutlich den ordnungsgemäß von links kommenden 68-jährigen Radfahrer. Durch die Kollision stürzte der Radler zu Boden und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

