Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 21-Jähriger von Zeugen bei Kellereinbruch ertappt

Karlsruhe (ots)

Ein 21-jähriger Mann ist am Montag gegen 11.30 Uhr von einem Bewohner im Kellerraum eines Mehrfamilienhauses der Auer Straße in Karlsruhe-Durlach ertappt worden. Der Einbrecher war gerade dabei, ein Stück Melone zu konsumieren. Als er bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten des Reviers Durlach festgehalten werden sollte, riss sich der Verdächtige los, bedrohte wohl noch weitere hinzugekommene Personen und flüchtete. Er konnte allerdings mit Hilfe von Zeugen, die ihn verfolgt hatten, wenig später festgenommen werden.

Wie sich herausstellte, war in dem Keller bereits ein hochwertiges Fahrrad im Wert von 4.000 Euro zum Abtransport bereitgestellt. Zudem führte der aus Syrien stammende Heranwachsende drei Kreditkarten bei sich, die am selben Morgen am Albtalbahnhof abhandengekommen sind und beim Polizeirevier Marktplatz als gestohlen gemeldet waren. Weitere Ermittlungen dauern noch an.

