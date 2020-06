Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Schwarzwald-Baar-Kreis

Konstanz (ots)

(Bad Dürrheim) Diebstahl von Fahrrädern

Am Samstag gegen 16:20 Uhr haben zwei bisher unbekannte Männer von einem auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes EDEKA in der Schwenninger Straße abgestellten Pkws zwei Fahrräder entwendet. Mit roher Gewalt rissen sie die verschlossenen Mountainbikes (Farbe rot und schwarz) vom Pkw-Träger und flüchteten anschließend mit einem dunklen Daimler-Benz vom Tatort. Laut Zeugenaussagen soll es sich bei den Tatverdächtigen um 2 junge Männer mit Basecaps gehandelt haben. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Schwenningen unter Tel. 07720/8500-0 erbeten.

(Villingen-Schwenningen) Kellerbrand

Am Samstag gegen 12:20 Uhr kam es zu einem Kellerbrand in der Hardtstraße in Schwenningen. Der Brand wurde vermutlich fahrlässig durch den 15-jährigen Sohn der Bewohner verursacht. Vor dem Eintreffen der Feuerwehr versuchte die Familie vergeblich den Brand mit einem Gartenschlauch selbst zu löschen. Hierbei wurden der Sohn sowie die Eltern durch eine Rauchgasintoxikation leicht verletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand auf die 3 Kellerräume begrenzen und zügig löschen. Am Inventar und am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30´000 Euro.

