Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Betrunkener Radfahrer stürzt und verletzt sich

Konstanz (ots)

Konstanz - Zu einem Radfahrunfall kam es in der heutigen Nacht (27.06.2020), gg. 02:20 Uhr, in der Bodanstraße/ Kreuzlinger Straße. Der Radfahrer befuhr die Obere Laube in Richtung Bodanstraße und bog an der dortigen Lichtzeichenanlage in Richtung "Schnetztor" ab. Hierbei verliert der 24-jährige Radfahrer vermutlich infolge des Genusses alkoholischer Getränke die Kontrolle über sein Rennrad, so dass er stürzt und sich in Form von Schürfwunden sowie einer Platzwunde im Gesicht verletzt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab schließlich über 2,6 Promille. Mit einem hinzugerufenen Rettungswagen wurde der Verletzte zur weiteren Versorgung der Verletzungen in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Außerdem musste der junge Mann eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Nach Abschluss der Ermittlungen wird er sich wegen Trunkenheit im Verkehr vor der Staatsanwaltschaft Konstanz verantworten müssen.

