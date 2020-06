Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Glück im Unglück - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Schramberg (ots)

Schramberg - Am Freitag, 26.06.2020, gg. 16:01 Uhr, kam es in der Berneckstraße, Einmündung Kirnbachstraße, nach einer Vorfahrtsverletzung, zu einer Kollision zwischen einem Pkw Peugeot 206 und einem Kraftrad Yamaha, YZF-R6. Die 25-jährige Pkw-Lenkerin, befuhr die Berneckstraße stadteinwärts und übersah beim Abbiegen nach links in die Kirnbachstraße den bevorrechtigten 21-jährigen Kradlenker. Dieser wurde glücklicherweise nicht verletzt. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Auch am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

