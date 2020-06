Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Pkw rollt in den Bodensee - 78465 Konstanz, Yachthafen Wallhausen, Bodensee

Konstanz-Wallhausen (ots)

Göppingen 78465 Konstanz, Yachthafen Wallhausen, Bodensee

Am Samstagmorgen, gegen 01:20 Uhr, stellte eine 20-jährige Frau aus Renningen ihren VW Golf im Bereich der Slipanlage des Yachthafens Wallhausen ab und entfernte sich von ihrem Fahrzeug. Obwohl die Frau die Handbremse angezogen hatte, geriet der Pkw in Bewegung und versank nahezu komplett im Bodensee. Ein Passant beobachtete das Geschehen und alarmierte die Konstanzer Polizei. Kurze Zeit später trafen Rettungskräfte, Feuerwehr und die DLRG ein. Durch Taucher der DLRG und der Feuerwehr konnte der VW Golf zunächst zur Überprüfung geöffnet werden. Es befanden sich keine Personen mehr im Fahrzeug und es wurde festgestellt, dass die Handbremse tatsächlich betätigt worden war. Anschließend konnte das Fahrzeug mittels Seilwinde durch die Feuerwehr an Land gezogen werden. Betriebsstoffe gelangten nicht in den Bodensee. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Die Wasserschutzpolizei Konstanz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz

Telefon: 07161 616-3333

E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell