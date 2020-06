Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen/Sumpfohren) Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes

Konstanz (ots)

Am Samstag gegen 10:15 Uhr wurde ein Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes in Hüfingen/Sumpfohren gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte befand sich das Gebäude bereits im Vollbrand. In der etwa 15 x 40 m großen Lagerhalle wurden große Mengen Stroh, sowie mehrere landwirtschaftliche Geräte (Traktoren / Erntemaschinen) gelagert. Die Halle brannte vollständig nieder. Die Nachlöscharbeiten durch die Feuerwehr werden noch längere Zeit andauern. Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte ein direktes Übergreifen des Brandes auf eine benachbarte Stallung verhindert werden. Die dort untergebrachten Rinder und Schweine konnten unverletzt gerettet werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Konkrete Angaben zur Ursache des Brandausbruchs lassen sich aktuell nicht machen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung oder eine technische Ursache ergaben sich bisher nicht. Eine Selbstentzündung des dort gelagerten Strohes kann nicht ausgeschlossen werden. Durch den Brand entstand an der Lagerhalle ein Gebäudeschaden von etwa 500´000 EUR. Der entstandene Schaden an den landwirtschaftlichen Geräten lässt sich bisher nicht konkret beziffern, dürfte jedoch ebenfalls erheblich sein. Verletzt wurde durch den Brand niemand.

